В МИД РФ сообщили, что НАТО привносит конфронтацию в прежде мирную Арктику

«НАТО привносит элементы конфронтации в мирные и спокойные до вмешательства альянса регионы, например Арктику», — сообщил он в беседе с ТАСС.
По его словам, прогресс возможен только в случае изменения подхода альянса к России.
Накануне Масленников заявил, что НАТО фактически готовится к возможному конфликту с Россией. Тогда эксперт сделал акцент на стремительном наращивании военного потенциала альянса.
Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью сведения о планах РФ напасть на НАТО. Тогда российский глава отметил, что поверить в якобы нападение Россией на альянс — невозможно.
