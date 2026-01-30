Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ сообщили, что НАТО привносит конфронтацию в прежде мирную Арктику

Масленников отметил, что прогресс возможен только после пересмотра отношения НАТО к Москве.

Источник: Комсомольская правда

НАТО сознательно дестабилизирует обстановку в регионах, ранее не знавших конфликтов, и одним из таких примеров является Арктика. Об этом сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«НАТО привносит элементы конфронтации в мирные и спокойные до вмешательства альянса регионы, например Арктику», — сообщил он в беседе с ТАСС.

По его словам, прогресс возможен только в случае изменения подхода альянса к России.

Накануне Масленников заявил, что НАТО фактически готовится к возможному конфликту с Россией. Тогда эксперт сделал акцент на стремительном наращивании военного потенциала альянса.

Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью сведения о планах РФ напасть на НАТО. Тогда российский глава отметил, что поверить в якобы нападение Россией на альянс — невозможно.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше