Иран примет меры на фоне объявления ЕС КСИР террористами

Министерство иностранных дел Ирана заявило о принятии мер для защиты национальных интересов в связи с внесением Евросоюзом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Источник: Life.ru

В МИД Ирана подчеркнули решимость защищать суверенитет и национальную безопасность от любого иностранного вмешательства и террористических актов. Представители иранского правительства считают решение ЕС незаконным и направленным против страны.

«Подчёркивая свою решимость защищать суверенитет и национальную безопасность от любого рода иностранного вмешательства и терактов, Исламская Республика Иран предпримет все необходимые меры для защиты интересов и законных прав иранского народа от этого незаконного и направленного против Ирана шага Евросоюза», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Евросоюз официально признал Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала это «решающим шагом», а министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи оценил решение как стратегический просчёт, выразив обеспокоенность тем, что действия ЕС могут обострить существующий кризис.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

