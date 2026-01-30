Иран примет меры на фоне объявления ЕС КСИР террористами

«Подчёркивая свою решимость защищать суверенитет и национальную безопасность от любого рода иностранного вмешательства и терактов, Исламская Республика Иран предпримет все необходимые меры для защиты интересов и законных прав иранского народа от этого незаконного и направленного против Ирана шага Евросоюза», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Евросоюз официально признал Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала это «решающим шагом», а министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи оценил решение как стратегический просчёт, выразив обеспокоенность тем, что действия ЕС могут обострить существующий кризис.
