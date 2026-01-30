В МИД заявили, что Россия пока продолжит участие в ОБСЕ

«О прекращении участия России в ОБСЕ буквально мечтают те западные силы, которые заинтересованы в международной изоляции нашей страны, — сказал дипломат. — На подобные провокации не пойдем. Буквально на днях наш министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что мы продолжаем участвовать в этой организации не потому, что питаем какие-либо надежды и иллюзии».
Масленников отметил, что ОБСЕ — это «дискредитировавшая себя компонента евроатлантической концепции безопасности». «Вместе с тем в ОБСЕ все-таки звучат голоса здравомыслящих стран, позицию которых на венской площадке мы хотим поддержать и совместно работать в общих интересах, — заметил он. — К тому же, скажем так, в венский микрофон нашу позицию выслушивают и те страны, которые избегают контактов с нами на других площадках».
При этом дипломат подчеркнул, что только «ремонтом фасада» в ОБСЕ не обойтись. «Вместо того, чтобы обвинять нас в нарушении хельсинских принципов, западные коллеги должны вернуться к неуклонному соблюдению основополагающих принципов, прежде всего принципа неделимости безопасности и правила консенсуса, без которого организация не выживет», — заключил он.
Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.