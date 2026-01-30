В МИД заявили, что Россия пока продолжит участие в ОБСЕ

Масленников отметил, что ОБСЕ — это «дискредитировавшая себя компонента евроатлантической концепции безопасности». «Вместе с тем в ОБСЕ все-таки звучат голоса здравомыслящих стран, позицию которых на венской площадке мы хотим поддержать и совместно работать в общих интересах, — заметил он. — К тому же, скажем так, в венский микрофон нашу позицию выслушивают и те страны, которые избегают контактов с нами на других площадках».