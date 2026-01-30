В 20 регионах КНДР началось строительство административных зданий

Одновременно с модернизацией предприятий лёгкой промышленности будет развернуто строительство медицинских учреждений нового поколения и культурно-бытовых комплексов. Предполагается, что предыдущий опыт реализации программы показал её эффективность и готовность к расширению.
Ким Чен Ын подчеркнул ключевую роль Корейской народной армии в реализации плана, отметив, что проект станет важным этапом подготовки к IX съезду партии и способствует улучшению условий жизни населения.
Ранее Вооружённые силы КНДР испытали модернизированную крупнокалиберную реактивную систему залпового огня. За испытаниями наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Четыре реактивных снаряда поразили морские мишени на расстоянии 358,5 километра от стартовой позиции.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.