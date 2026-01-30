Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 20 регионах КНДР началось строительство административных зданий

В КНДР начался масштабный проект возведения политических и социальных объектов в двадцати городах и уездах страны. Церемония открытия прошла при участии лидера государства Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Life.ru

Одновременно с модернизацией предприятий лёгкой промышленности будет развернуто строительство медицинских учреждений нового поколения и культурно-бытовых комплексов. Предполагается, что предыдущий опыт реализации программы показал её эффективность и готовность к расширению.

Ким Чен Ын подчеркнул ключевую роль Корейской народной армии в реализации плана, отметив, что проект станет важным этапом подготовки к IX съезду партии и способствует улучшению условий жизни населения.

Ранее Вооружённые силы КНДР испытали модернизированную крупнокалиберную реактивную систему залпового огня. За испытаниями наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Четыре реактивных снаряда поразили морские мишени на расстоянии 358,5 километра от стартовой позиции.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше