Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США ввели чрезвычайное положение: обзор иностранных СМИ на утро 30 января

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения из-за Кубы.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения из-за Кубы. Белый дом рассматривает сотрудничество Кубы с недружественными США государствами как одно из оснований для возможного введения ограничительных мер в отношении поставок нефти на остров со стороны третьих стран.

Sky News: мужчина пытался освободить Луиджи Манджоне из тюрьмы, притворившись агентом ФБР.

В Нью-Йорке предъявлены обвинения мужчине, который пытался выдать себя за агента ФБР и добиться освобождения заключённого Луиджи Манджоне. Он явился в тюрьму Бруклина, заявив о наличии судебного решения, однако его слова не подтвердились.

Welt: США могут избежать шатдауна.

В США удалось договориться по бюджетному вопросу и избежать частичного шатдауна правительства. Конгресс согласовал финансирование основных госрасходов до сентября.

New York Post: американец протаранил синагогу из-за желания обратиться в иудаизм.

Житель Нью-Джерси, протаранивший на автомобиле синагогу в Бруклине, по данным полиции, имел психическое расстройство. По его словам, он мечтал обратиться в иудаизм. Ему предъявлены обвинения, квалифицированные как преступления на почве ненависти.

New York Post: Трамп заявил, что ему скучно на заседаниях кабинета министров.

Дональд Трамп распорядился сократить заседания кабинета министров, чтобы избежать затяжных встреч. Первая встреча в 2026 году прошла в более сжатом формате после критики предыдущего длительного заседания, на котором он почти заснул.

Sky News: водителя автобуса уволили после того, как он задержал грабителя.

В Лондоне водитель автобуса был уволен после погони за грабителем, укравшим ожерелье у пассажирки. В ходе инцидента между мужчинами произошла драка, после которой водитель удерживал злоумышленника до приезда полиции.

The Japan News: в Японии у мужчины украли сумку с крупной суммой денег.

В центре Токио неизвестные распылили, предположительно, слезоточивый газ в отношении пяти человек и похитили чемодан с крупной суммой наличных — около 420 миллионов иен. Полиция ведёт розыск нападавших.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше