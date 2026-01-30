В США ввели чрезвычайное положение: обзор иностранных СМИ на утро 30 января

В Нью-Йорке предъявлены обвинения мужчине, который пытался выдать себя за агента ФБР и добиться освобождения заключённого Луиджи Манджоне. Он явился в тюрьму Бруклина, заявив о наличии судебного решения, однако его слова не подтвердились.