«Беспринципное лицемерие»: в Госдуме требуют отставки Гутерриша после слов о Крыме и Донбассе

Депутат Ивлев призвал Гутерриша уйти в отставку после слов о Крыме и Донбассе.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы и генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша уйти в отставку после его высказываний о народах Крыма и Донбасса. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«После таких слов генсеку ООН Антониу Гутерришу надо подавать в отставку. Признав, что одни народы имеют право на самоопределение, а другие лишены этого права, он фактически нарушил Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека, основополагающие документы международного права», — сказал депутат.

Ивлев отметил, такая избирательная оценка референдумов в России дискриминирует граждан этих регионов. Он добавил, что слова Гутериша являются «беспринципным политическим лицемерием».

Ранее Гутерриш заявил, что принцип самоопределения народов неприменим в контексте ситуации с Крымом и Донбассом. После тщательного анализа юридического департамента, ООН пришла к выводу, что в этом случае якобы должен преобладать принцип территориальной целостности.

