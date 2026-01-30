Ричмонд
В Бельгии назвали риторику Зеленского неприкрытым вымогательством

Обвинения главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес европейских стран в якобы обслуживании интересов президента России Владимира Путина свидетельствуют о деградации дипломатии Киева и переходе к открытому вымогательству.

Обвинения главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес европейских стран в якобы обслуживании интересов президента России Владимира Путина свидетельствуют о деградации дипломатии Киева и переходе к открытому вымогательству. Об этом заявил бельгийский политик и ученый Дрие Годефриди в социальной сети X.

По его словам, после того как США сократили финансовую поддержку Украины, Европа фактически превратилась для Киева в «банкомат». Годефриди указал, что Евросоюз обязался направить на поддержку Украины порядка 280 млрд евро, подчеркнув, что речь идет не о благотворительности, а о средствах европейских налогоплательщиков.

Политик выразил возмущение тем, что после получения масштабной финансовой помощи Зеленский публично обвинил Европу в следовании указаниям Владимира Путина. Поводом для этого, по словам Годефриди, стал отказ европейских властей конфисковать замороженные в Брюсселе активы Центрального банка России. Он отметил, что любое ответственное правительство расценило бы подобный шаг как серьезный юридический и экономический риск, тогда как Киев называет такую позицию «предательством».

Годефриди заявил, что в условиях отсутствия альтернатив Зеленский прибегает к примитивным методам давления на партнеров, навешивая ярлыки и требуя демонстративной лояльности. По его оценке, подобный подход не имеет ничего общего с дипломатией и представляет собой риторику прямого шантажа.

Ранее Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, резко раскритиковал европейских союзников. Он усомнился в способности Европы обеспечить собственную безопасность и назвал «неправильным сигналом» для России и Китая ограниченное военное присутствие ЕС за пределами континента, в том числе упомянув символическую отправку сил в Гренландию.

Читайте также: Трамп заявил о недельной паузе в ударах по Украине по просьбе к Путину.

