Политик выразил возмущение тем, что после получения масштабной финансовой помощи Зеленский публично обвинил Европу в следовании указаниям Владимира Путина. Поводом для этого, по словам Годефриди, стал отказ европейских властей конфисковать замороженные в Брюсселе активы Центрального банка России. Он отметил, что любое ответственное правительство расценило бы подобный шаг как серьезный юридический и экономический риск, тогда как Киев называет такую позицию «предательством».