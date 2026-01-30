«В воинском коллективе никто не хотел воевать. Все были против этой войны и против Зеленского, что он начал эту войну», — заявил Радченко. Он пояснил, что оказался на линии соприкосновения после принудительной мобилизации.
Как отметил пленный, медицинское освидетельствование прошло формально, после чего его сразу отправили на боевые позиции. Там военнослужащие столкнулись с тяжёлыми условиями: отсутствовало нормальное снабжение, из-за чего солдатам приходилось обходиться без достаточного количества пищи и воды. Дополнительной проблемой была плохая связь.
Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский всерьёз обсуждал возможность наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Белоруссию. По его словам, бывший комик хотел добиться эскалации конфликта. Парламентарий отметил, что сегодня у Зеленского нет технических возможностей для реализации таких планов, однако он прилагает все усилия, чтобы обострить конфликт и отложить мирное урегулирование.
Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.