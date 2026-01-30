Ричмонд
МИД РФ заявил об отсутствии реакции ФРГ на предложение по «Северному потоку»

Заявления Москвы о готовности возобновить поставки газа по уцелевшей ветке газопровода «Северный поток» не получили отклика со стороны Германии.

Заявления Москвы о готовности возобновить поставки газа по уцелевшей ветке газопровода «Северный поток» не получили отклика со стороны Германии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

По его словам, российская сторона неоднократно подтверждала готовность вернуться к поставкам при наличии политической воли со стороны Берлина, однако эти сигналы остались без какой-либо реакции. Любинский подчеркнул, что Москва не намерена добиваться ответа или убеждать германские власти в необходимости такого шага.

Дипломат отметил, что перспектив для восстановления полноценного энергетического диалога с ФРГ в настоящее время не просматривается. По его оценке, в Берлине уже сделали выбор, который наносит ущерб национальной экономике Германии.

В МИД РФ считают, что ответственность за текущее состояние отношений в энергетической сфере лежит на германской стороне, и пересмотр этого курса возможен только при изменении подходов в самой ФРГ.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше