Заявления Москвы о готовности возобновить поставки газа по уцелевшей ветке газопровода «Северный поток» не получили отклика со стороны Германии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
По его словам, российская сторона неоднократно подтверждала готовность вернуться к поставкам при наличии политической воли со стороны Берлина, однако эти сигналы остались без какой-либо реакции. Любинский подчеркнул, что Москва не намерена добиваться ответа или убеждать германские власти в необходимости такого шага.
Дипломат отметил, что перспектив для восстановления полноценного энергетического диалога с ФРГ в настоящее время не просматривается. По его оценке, в Берлине уже сделали выбор, который наносит ущерб национальной экономике Германии.
В МИД РФ считают, что ответственность за текущее состояние отношений в энергетической сфере лежит на германской стороне, и пересмотр этого курса возможен только при изменении подходов в самой ФРГ.
