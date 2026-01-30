В США объявлено чрезвычайное положение: Трамп во всем винит Кубу

Ранее президент США сообщил, что Куба больше не будет получать венесуэльскую нефть и финансовую поддержку. В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул, что страна подвергается атакам США уже более 60 лет и готова защищать свою независимость до последней капли крови.