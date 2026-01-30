В США объявлено чрезвычайное положение: Трамп во всем винит Кубу

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, объяснив это якобы угрозой национальной безопасности со стороны Кубы. Об этом следует из указа на сайте Белого дома.
«Чрезвычайное положение в стране. Я несу первостепенную обязанность защищать национальную безопасность и внешнюю политику этой страны. Я считаю, что политика, практика и действия правительства Кубы представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу», — говорится в документе.
Трамп уточняет, что Куба якобы поддерживает связи с враждебными государствами и террористическими группами, предоставляя им убежище. По его словам, Гавана размещает на своей территории военные и разведывательные объекты, которые он рассматривает как угрозу безопасности США.
Из указа следует, что кубинские власти якобы оказывают поддержку противникам США в Западном полушарии, пытаясь обходить международные санкции и дестабилизировать ситуацию в регионе. Трамп считает, что Куба поддерживает терроризм, нарушает права человека, преследует политических оппонентов, ограничивает свободу слова и печати.
Ранее президент США сообщил, что Куба больше не будет получать венесуэльскую нефть и финансовую поддержку. В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул, что страна подвергается атакам США уже более 60 лет и готова защищать свою независимость до последней капли крови.
Позже кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья подчеркнул, что Куба, в отличие от США, не прибегает к наемничеству, шантажу и военному вмешательству в дела других стран.
Также Трамп утверждал, что будущее Кубы находится под угрозой. Он отметил, что ситуация в Гаване осложнилась, и США больше не имеют других вариантов давления. Президент предупредил, что США могут прибегнуть к военному вмешательству.
Как писал KP.RU, США продолжают проводить агрессивную политику в Латинской Америке. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что американские военные вторглись в Венесуэлу и теперь давят на Кубу. Он добавил, что действия США подрывают основы суверенитета независимых государств.