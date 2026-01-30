Фицо представил Макрону своё видение развития украинского конфликта

«С учётом того, что Словакия непосредственно соседствует с Украиной, и на некоторые аспекты военного конфликта у нас другие взгляды, я воспользовался возможностью представить своё видение дальнейшего развития войны между Украиной и Россией. Господин президент получил от меня подробный обзор гуманитарной помощи, которую мы оказываем в тяжёлый зимний период населению Украины», — сообщил Фицо в видеообращении.