Фицо представил Макрону своё видение развития украинского конфликта

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что представил президенту Франции Эмманюэлю Макрону свой взгляд на развитие конфликта на Украине и информировал его о предоставляемой Словакией гуманитарной поддержке украинскому населению.

Источник: Life.ru

«С учётом того, что Словакия непосредственно соседствует с Украиной, и на некоторые аспекты военного конфликта у нас другие взгляды, я воспользовался возможностью представить своё видение дальнейшего развития войны между Украиной и Россией. Господин президент получил от меня подробный обзор гуманитарной помощи, которую мы оказываем в тяжёлый зимний период населению Украины», — сообщил Фицо в видеообращении.

Кроме того, по словам Фицо, он обсудил с французским президентом перспективы сотрудничества в оборонной сфере, планы по расширению ЕС и повышению его конкурентоспособности. Словацкий премьер также обратился к Макрону с просьбой поддержать на саммите ЕС совместную инициативу по стабилизации цен на электроэнергию.

Ранее Фицо заявил, что вооружённый конфликт на Украине может завершиться уже до 1 ноября 2027 года. Он подчеркнул, что после окончания СВО европейские страны стремительно восстановят экономические связи с Россией. По его словам, бизнес ЕС проявит повышенный интерес к российскому рынку, активно реализуя совместные проекты.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

