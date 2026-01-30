Объяснено, почему «Орешник» невозможно перехватить

В ночь на 9 января российские войска нанесли удар по Львовскому авиаремонтному заводу с применением подвижного грунтового ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Как сообщили в Минобороны РФ, атака стала ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря.
Как рассказал «Ленте.ру» директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов, ключевую роль в неуязвимости «Орешника» для систем противоракетной обороны играет сокращенный разгонный участок. Это время от старта ракеты из транспортно-пускового контейнера до выхода в космос — именно на этом этапе перехват теоретически возможен. Однако у современных ракет этот участок становится все короче.
После выхода в космос работает боевое оснащение. По словам Кнутова, «Орешник» несет шесть боевых блоков, которые разделяются именно за пределами атмосферы. Это означает, что для перехвата каждого блока требуется отдельный комплекс ПРО. Иными словами, для отражения одного пуска необходимо сразу шесть систем уровня THAAD, размещенных в одном районе и заранее знающих траекторию полета. Эксперт подчеркнул, что на практике это невыполнимо.
Дополнительной проблемой для ПРО является скорость боевых блоков. По оценке Кнутова, она составляет порядка 10−12 махов. Такой показатель недостижим для существующих перехватчиков — ни Patriot, ни Aegis, ни THAAD не способны работать в этих условиях.
Высокая скорость приводит к еще одному эффекту: удар носит кинетический характер и не требует применения взрывчатого вещества. При температуре около 4000 градусов боевые блоки наносят сейсмический удар, по разрушительной силе сопоставимый с воздействием маломощного ядерного заряда. При этом отсутствуют радиационное загрязнение, электромагнитный импульс и световое излучение, а разрушения затрагивают как поверхность, так и подземные объекты.
По словам эксперта, боевые блоки «Орешника» в полете покрываются плазмой, которая резко снижает эффективность радиолокационного обнаружения. В зависимости от диапазона волн плазма либо поглощает радиолокационное излучение, либо пропускает его, отражая лишь узкий спектр. В результате радиолокационные станции фактически не фиксируют цель.
Кнутов напомнил, что аналогичная ситуация, по его словам, произошла с израильским комплексом ПРО «Стрела-3», который был поставлен в Германию и Финляндию. Немецкий комплекс, находящийся на боевом дежурстве, не зафиксировал полет боевых блоков «Орешника». В Израиле это объяснили необходимостью доработки программного обеспечения.
Таким образом, сочетание скорости, разделяющихся боевых блоков и плазменного покрытия делает «Орешник» практически неуязвимым для существующих систем противоракетной обороны.
