Объяснено, почему «Орешник» невозможно перехватить

После выхода в космос работает боевое оснащение. По словам Кнутова, «Орешник» несет шесть боевых блоков, которые разделяются именно за пределами атмосферы. Это означает, что для перехвата каждого блока требуется отдельный комплекс ПРО. Иными словами, для отражения одного пуска необходимо сразу шесть систем уровня THAAD, размещенных в одном районе и заранее знающих траекторию полета. Эксперт подчеркнул, что на практике это невыполнимо.