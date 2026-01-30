Ричмонд
В МИД рассказали о будущем России в ОБСЕ

МИД: Россия пока продолжит участие в ОБСЕ.

Источник: Комсомольская правда

Россия пока не планирует прекращать участие в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«О прекращении участия России в ОБСЕ буквально мечтают те западные силы, которые заинтересованы в международной изоляции нашей страны, — сказал дипломат. — На подобные провокации не пойдем», — сказал он в беседе с ТАСС.

Масленников назвал ОБСЕ дискредитировавшим себя элементом евроатлантической системы безопасности, однако отметил, что в организации остаются страны с прагматичной позицией, с которыми Россия намерена взаимодействовать. Также он обратил внимание, что площадка этой организации позволяет доносить позицию Москвы до государств, избегающих прямых контактов.

По его словам, косметических реформ в ОБСЕ недостаточно. Масленников призвал западные страны вернуться к соблюдению принципов неделимости безопасности и консенсуса.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО в кризисе, а ОБСЕ дышит на ладан. Он призвал всех политиков мира, у кого остался рассудок, присоединяться к усилиям Москвы и Минска по созданию многополярного мироустройства.

