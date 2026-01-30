Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО в кризисе, а ОБСЕ дышит на ладан. Он призвал всех политиков мира, у кого остался рассудок, присоединяться к усилиям Москвы и Минска по созданию многополярного мироустройства.