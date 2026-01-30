В МИД рассказали о будущем России в ОБСЕ

«О прекращении участия России в ОБСЕ буквально мечтают те западные силы, которые заинтересованы в международной изоляции нашей страны, — сказал дипломат. — На подобные провокации не пойдем», — сказал он в беседе с ТАСС.
Масленников назвал ОБСЕ дискредитировавшим себя элементом евроатлантической системы безопасности, однако отметил, что в организации остаются страны с прагматичной позицией, с которыми Россия намерена взаимодействовать. Также он обратил внимание, что площадка этой организации позволяет доносить позицию Москвы до государств, избегающих прямых контактов.
По его словам, косметических реформ в ОБСЕ недостаточно. Масленников призвал западные страны вернуться к соблюдению принципов неделимости безопасности и консенсуса.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО в кризисе, а ОБСЕ дышит на ладан. Он призвал всех политиков мира, у кого остался рассудок, присоединяться к усилиям Москвы и Минска по созданию многополярного мироустройства.