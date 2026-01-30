Российский истребитель Су-30СМ оказался сильнее самолетов НАТО над Балтикой

Отдельно издание сравнивает перспективы развития боевой авиации России и Испании. В материале указывается, что Минобороны РФ продолжает финансировать программу истребителя пятого поколения Су-57 и модернизацию парка Су-30СМ. Испания участвует в совместном с Францией и Германией проекте Future Combat Air System, однако его реализация затягивается. На этом фоне, как напоминает журнал, в Европе усилился интерес к американским F-35. В 2022 году сообщалось, что Мадрид рассматривал возможность закупки около 50 истребителей F-35A для замены части F-18 Hornet в ВВС и палубных AV-8B+ Harrier II в составе ВМС.