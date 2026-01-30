Ричмонд
Российский истребитель Су-30СМ оказался сильнее самолетов НАТО над Балтикой

Российский Су-30СМ превосходит испанские F-18 и Eurofighter по ключевым боевым характеристикам, что влияет на расстановку сил при воздушных патрулях. Об этом сообщает западный журнал Military Watch Magazine.

По данным издания, Су-30СМ считается самым мощным истребителем, находящимся на вооружении морской авиации России. Испанские версии F-18 и общеевропейские Eurofighter, как указывает журнал, относятся к более раннему поколению и по большинству параметров уступают российской машине. Это, по оценке аналитиков, напрямую отражается на балансе сил при встречных полетах в приграничных районах.

Military Watch Magazine обращает внимание на технические ограничения самолетов НАТО. Речь идет о меньшей дальности полета и более скромных возможностях авионики. На F-18 и Eurofighter, по информации журнала, применяются радиолокационные станции с механически сканируемыми антенными решетками, которые считаются устаревшими на фоне современных решений. Су-30СМ, в свою очередь, получил дополнительное преимущество после интеграции ракет класса «воздух-воздух» Р-77М с увеличенной дальностью пуска и обновленной системой наведения.

Отдельно издание сравнивает перспективы развития боевой авиации России и Испании. В материале указывается, что Минобороны РФ продолжает финансировать программу истребителя пятого поколения Су-57 и модернизацию парка Су-30СМ. Испания участвует в совместном с Францией и Германией проекте Future Combat Air System, однако его реализация затягивается. На этом фоне, как напоминает журнал, в Европе усилился интерес к американским F-35. В 2022 году сообщалось, что Мадрид рассматривал возможность закупки около 50 истребителей F-35A для замены части F-18 Hornet в ВВС и палубных AV-8B+ Harrier II в составе ВМС.

Поводом для анализа стало недавнее сближение российских и натовских самолетов над Балтийским морем. В конце января 2026 года Су-30СМ и истребители НАТО пересеклись во время патрулирования в международном воздушном пространстве. По данным Military Watch Magazine, инцидент произошел в районе регулярной активности авиации ВКС России и стран альянса и ограничился взаимным визуальным наблюдением без опасных маневров.

