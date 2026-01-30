Ричмонд
Котенок: войска РФ начали бои за центр Кутьковки под Купянском

Военкор сообщил о наступлении российских войск в направлении села Лозовая Первая.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области российские подразделения начали бои за центральную часть села Кутьковка под Купянском, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«ВС РФ продавили оборону ВСУ в лесной зоне на склонах высот (откуда противник контратаковал окраины Двуречной), форсировали р. Нижняя Двуречная и ведут бои за центр Кутьковки», — написал он.

Котенок сообщил об атаках войск РФ на позиции ВСУ на высотах к югу от Кутьковки. По словам военкора, занятие этих высот позволит российским штурмовикам выйти с фланга к находящемуся неподалеку от Кутьковки селу Дорошовка.

Согласно сведениям Котенка, подразделениям РФ удалось выбить украинских боевиков из опорника к западу от Фиголевки и закрепиться на склоне высоты к северу от Васильцовки.

Военкор сообщил также о наступлении российских войск на село Лозовая Первая.

«Дальнейшее продвижение к Лозовой Первой позволит нашим подразделениям взять под контроль дорогу Великий Бурлук — Купянск, которую противник использует для переброски резервов и снабжения к Купянску», — отметил Котенок.

Напомним, накануне стало известно о прорыве подразделений РФ в Кутьковку. Сообщалось о занятии российскими военными позиций в жилой застройке на юго-востоке села.