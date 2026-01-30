Котенок: войска РФ начали бои за центр Кутьковки под Купянском

Котенок сообщил об атаках войск РФ на позиции ВСУ на высотах к югу от Кутьковки. По словам военкора, занятие этих высот позволит российским штурмовикам выйти с фланга к находящемуся неподалеку от Кутьковки селу Дорошовка.