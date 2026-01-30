Ричмонд
Захарова назвала дикой позицию ООН по Крыму и Донбассу

Вывод генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что принцип самоопределения не должен относиться к народам Крыма и Донбасса является «диким». Об этом в четверг, 29 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— К каким только диким выводам не приходил Секретариат ООН в последнее время, — высказалась она в своем Telegram-канале.

Гутерриш тогда же добавил, что в Секретариате считают, что «принцип территориальной целостности превалирует» над правом на самоопределение народов в указанных случаях.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли они признать право народов Донбасса, Новороссии и Республики Крым на самоопределение.

Депутат Верховной рады Украины, в свою очередь, заявил в частной беседе с немецким журналистом, что Киев должен пойти на болезненный компромисс и вывести войска из Донбасса.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на мнение киевского юриста Владимира Дородко сообщила, что многие граждане Украины готовы к территориальным уступкам со стороны руководства страны.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
