Вывод генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что принцип самоопределения не должен относиться к народам Крыма и Донбасса является «диким». Об этом в четверг, 29 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— К каким только диким выводам не приходил Секретариат ООН в последнее время, — высказалась она в своем Telegram-канале.
Гутерриш тогда же добавил, что в Секретариате считают, что «принцип территориальной целостности превалирует» над правом на самоопределение народов в указанных случаях.
В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли они признать право народов Донбасса, Новороссии и Республики Крым на самоопределение.
Депутат Верховной рады Украины, в свою очередь, заявил в частной беседе с немецким журналистом, что Киев должен пойти на болезненный компромисс и вывести войска из Донбасса.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на мнение киевского юриста Владимира Дородко сообщила, что многие граждане Украины готовы к территориальным уступкам со стороны руководства страны.