США пригрозили Канаде ударом по авиапрому из-за бизнес-джетов

Вашингтон объявил о готовности отозвать сертификацию канадских самолетов и ввести на них 50-процентную пошлину в ответ на отказ Канады сертифицировать американские бизнес-джеты. Об этом информирует президент США Дональд Трамп, сделавший заявление в социальной сети Truth Social.
По словам главы Белого дома, американская сторона считает действия Оттавы неправомерными. Речь идет об отказе канадских регуляторов сертифицировать продукцию компании Gulfstream, что, как указывается, фактически блокирует продажу американских самолетов на канадском рынке. В ответ США намерены приостановить сертификацию всех самолетов, произведенных в Канаде, включая линейку Bombardier Global Express, до полного урегулирования ситуации.
В публикации подчеркивается, что, по мнению американской стороны, сертификация Gulfstream должна была быть завершена еще несколько лет назад. Отсутствие допуска, как отмечается, рассматривается в Вашингтоне как торговое ограничение, направленное против национального производителя.
Gulfstream Aerospace является американской авиастроительной корпорацией, работающей в сегменте административных реактивных самолетов. В настоящее время компания выпускает модели G280, G400, G500, G600, а также флагманские G650, G700 и G800.
Канадская Bombardier Inc. специализируется на производстве бизнес-джетов и представлена двумя основными семействами корпоративных самолетов — Global и Challenger. Эти машины активно эксплуатируются на международном рынке, в том числе в США.
В заявлении также указывается, что при отсутствии немедленного решения вопроса американская администрация готова ввести 50-процентные пошлины на все канадские самолеты, поставляемые на рынок Соединенных Штатов. Такая мера, как следует из позиции Вашингтона, рассматривается как инструмент давления для пересмотра политики сертификации со стороны Канады.
