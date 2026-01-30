Ричмонд
Лидеры Узбекистана и Турции подтвердили курс на расширение всестороннего партнерства

В Президентском дворце в городе Анкаре состоялась встреча глав Узбекистана и Турции Шавката Мирзиёева и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком формате.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы дальнейшего развития узбекско-турецких отношений в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, с акцентом на политическую, торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

В Президентском дворце в городе Анкаре состоялась встреча глав Узбекистана и Турции Шавката Мирзиёева и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком формате.

В начале беседы лидеры двух стран тепло поздравили друг друга с наступающим священным для всей мусульманской уммы месяцем Рамазан.

«Предметно рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, прежде всего в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — отмечает пресс-служба президента.

Стороны отметили высокую динамику и активный диалог на всех уровнях, а также приветствовали плодотворные итоги состоявшегося недавно заседания группы стратегического планирования в формате «4+4».

«Последовательно растут объемы взаимного товарооборота, количество совместных предприятий, частота авиарейсов между странами. Регулярно проводятся совместные культурные мероприятия», — говорится в сообщении.

Лидеры государств подчеркнули необходимость продвижения проектов и программ в области промышленности, сельского хозяйства, социальной защиты и других приоритетных направлениях.

Отдельное внимание было уделено развитию взаимодействия в области обороны и безопасности, включая совместные усилия по противодействию киберпреступлениям.

