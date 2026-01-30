Ричмонд
Титов провел в Нью-Йорке встречу с c зампостпреда США при ООН Дэном Негреа

Борис Титов обсудил с зампостпреда США при ООН Дэна Негреа международное взаимодействие на период после 2030 года. Переговоры прошли в Нью-Йорке.

Источник: Аргументы и факты

В Нью-Йорке прошли переговоры спецпредставителя РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова и зампостпреда США при ООН Дэна Негреа.

Как сообщили в постпредстве РФ при ООН, в ходе встречи стороны признали кризис в реализации целей устойчивого развития и «Повестки-2030», а также необходимость проработки контуров международного взаимодействия на период после 2030 года.

Титов и Негреа условились сохранять подходы с опорой на экономическую природу сотрудничества, мобилизовать внутренние ресурсы и развивать инвестиционные возможности в развивающихся странах. В связи с этим Россия предложила программу поддержки передачи цифровых технологий, позволяющую вывести бизнес из тени и нарастить доходы бюджета.

Ранее Титов сообщал, что Москва предложила учредить должность специального посланника генсека ООН по защите прав малых и средних предпринимателей (МСП) без официальной оплаты его труда.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил Титова спецпредставителем по международным организациям в 2024 году.

