Титов провел в Нью-Йорке встречу с c зампостпреда США при ООН Дэном Негреа

В Нью-Йорке прошли переговоры спецпредставителя РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова и зампостпреда США при ООН Дэна Негреа.
Как сообщили в постпредстве РФ при ООН, в ходе встречи стороны признали кризис в реализации целей устойчивого развития и «Повестки-2030», а также необходимость проработки контуров международного взаимодействия на период после 2030 года.
Титов и Негреа условились сохранять подходы с опорой на экономическую природу сотрудничества, мобилизовать внутренние ресурсы и развивать инвестиционные возможности в развивающихся странах. В связи с этим Россия предложила программу поддержки передачи цифровых технологий, позволяющую вывести бизнес из тени и нарастить доходы бюджета.
Ранее Титов сообщал, что Москва предложила учредить должность специального посланника генсека ООН по защите прав малых и средних предпринимателей (МСП) без официальной оплаты его труда.
Напомним, президент России Владимир Путин назначил Титова спецпредставителем по международным организациям в 2024 году.