Родителям в РФ предложили платить больничный за детей в полном объеме

В России обсуждают изменение правил оплаты больничных для работающих родителей с несовершеннолетними детьми. С инициативой установить стопроцентную выплату независимо от страхового стажа выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, направив обращение главе Минтруда Антону Котякову, сообщает «Лента.ру».
В документе указывается, что действующий порядок привязан к продолжительности страхового стажа. Сейчас, согласно федеральному закону № 255-ФЗ, пособие по временной нетрудоспособности составляет 60 процентов среднего заработка при стаже до пяти лет, 80 процентов — при стаже от пяти до восьми лет и 100 процентов — только при стаже свыше восьми лет. Эти же правила применяются и при уходе за больным ребенком.
Отдельно отмечается, что при заболевании детей старше восьми лет даже оплата первых десяти дней больничного напрямую зависит от стажа родителя. По оценке автора инициативы, такая норма особенно чувствительна для молодых семей, где страховой стаж нередко формировался с перерывами из-за учебы, переездов или смены работы. В результате к моменту, когда ребенок достигает 9−10 лет, необходимого восьмилетнего стажа у родителя часто нет.
Как следствие, основной кормилец семьи при оформлении больничного теряет значительную часть дохода — от 20 до 40 процентов. Это, как подчеркивается в обращении, ставит семьи с детьми школьного возраста в уязвимое финансовое положение и снижает их материальную стабильность в период болезни ребенка.
В связи с этим предлагается установить гарантированную 100-процентную оплату пособия по временной нетрудоспособности для работающих родителей с несовершеннолетними детьми вне зависимости от стажа. Мера должна распространяться на первые десять календарных дней в каждом случае ухода за больным ребенком, но не более трех раз в год для каждого родителя. После истечения этого срока или превышения лимита выплаты предлагается рассчитывать по действующим правилам.
По мнению инициатора, такая схема позволит поддержать миллионы семей в наиболее сложные периоды, не создавая чрезмерной нагрузки на систему обязательного социального страхования. В долгосрочной перспективе мера рассматривается как элемент укрепления института семьи и снижения социального напряжения.
