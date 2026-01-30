Родителям в РФ предложили платить больничный за детей в полном объеме

В документе указывается, что действующий порядок привязан к продолжительности страхового стажа. Сейчас, согласно федеральному закону № 255-ФЗ, пособие по временной нетрудоспособности составляет 60 процентов среднего заработка при стаже до пяти лет, 80 процентов — при стаже от пяти до восьми лет и 100 процентов — только при стаже свыше восьми лет. Эти же правила применяются и при уходе за больным ребенком.