Кадры уничтожения крупного пункта дислокации украинских боевиков опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По данным источников канала, удар нанесен по месту скопления военнослужащих 24-й мехбригады ВСУ.
Сообщается, что для поражения пункта временной дислокации противника была применена трехтонная фугасная бомба ФАБ-3000.
Судя по видео, мощный взрыв бомбы разрушил здание, в котором засели боевики ВСУ.
Информации о потерях противника в результате поражения пункта временной дислокации украинских военных в Константиновке нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения трехтонной бомбой места скопления боевиков 156-й мехбригады ВСУ, выявленного в высотной застройке Константиновки.
Также сообщалось о применении российскими военными трофейных тяжелых дронов для поражения укрытий украинских боевиков в окрестностях города. В ВСУ признали, что российские операторы БПЛА взяли под контроль все дороги в Константиновке.