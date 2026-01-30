Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв 3-тонной бомбы разнес крупный пункт дислокации ВСУ в Константиновке

По информации источников, в Константиновке нанесен бомбовый удар по скоплению боевиков 24-й мехбригады ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения крупного пункта дислокации украинских боевиков опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По данным источников канала, удар нанесен по месту скопления военнослужащих 24-й мехбригады ВСУ.

Сообщается, что для поражения пункта временной дислокации противника была применена трехтонная фугасная бомба ФАБ-3000.

Судя по видео, мощный взрыв бомбы разрушил здание, в котором засели боевики ВСУ.

Информации о потерях противника в результате поражения пункта временной дислокации украинских военных в Константиновке нет.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения трехтонной бомбой места скопления боевиков 156-й мехбригады ВСУ, выявленного в высотной застройке Константиновки.

Также сообщалось о применении российскими военными трофейных тяжелых дронов для поражения укрытий украинских боевиков в окрестностях города. В ВСУ признали, что российские операторы БПЛА взяли под контроль все дороги в Константиновке.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше