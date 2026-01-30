Китай обвинил США в нарушении суверенитета Венесуэлы из-за решений по нефти

Ранее Рубио в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявлял, что Китай, по его утверждению, приобретал венесуэльскую нефть с «огромной скидкой». Он также высказывал мнение, что КНР сможет закупать нефть у Венесуэлы, однако, должна будет делать это по обычной рыночной цене, как и другие страны.