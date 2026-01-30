Китай обвинил США в нарушении суверенитета Венесуэлы из-за решений по нефти

Венесуэла обладает правом самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами, а действия Соединенных Штатов, связанные с давлением на Каракас и требованиями преференций в сфере поставок нефти, нарушают суверенитет страны и нормы международного права. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя высказывания госсекретаря США Марко Рубио.
Дипломат подчеркнул, что Венесуэла является суверенным государством и обладает полным и постоянным суверенитетом над всеми своими природными ресурсами и экономической деятельностью. Он отметил, что США открыто применяли силу против Венесуэлы и добивались для себя «привилегий» в отношении венесуэльских нефтяных запасов.
По его словам, подобное запугивание представляет собой серьезное нарушение международного права, посягает на суверенитет Венесуэлы и ущемляет права ее граждан.
«Китай решительно это осуждает», — сказал Лю Пэнъюй.
Ранее Рубио в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявлял, что Китай, по его утверждению, приобретал венесуэльскую нефть с «огромной скидкой». Он также высказывал мнение, что КНР сможет закупать нефть у Венесуэлы, однако, должна будет делать это по обычной рыночной цене, как и другие страны.