Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай обвинил США в нарушении суверенитета Венесуэлы из-за решений по нефти

В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что Венесуэла имеет право самостоятельно распоряжаться природными ресурсами, а действия США с требованиями по нефти нарушают ее суверенитет и международное право.

Источник: Аргументы и факты

Венесуэла обладает правом самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами, а действия Соединенных Штатов, связанные с давлением на Каракас и требованиями преференций в сфере поставок нефти, нарушают суверенитет страны и нормы международного права. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя высказывания госсекретаря США Марко Рубио.

Дипломат подчеркнул, что Венесуэла является суверенным государством и обладает полным и постоянным суверенитетом над всеми своими природными ресурсами и экономической деятельностью. Он отметил, что США открыто применяли силу против Венесуэлы и добивались для себя «привилегий» в отношении венесуэльских нефтяных запасов.

По его словам, подобное запугивание представляет собой серьезное нарушение международного права, посягает на суверенитет Венесуэлы и ущемляет права ее граждан.

«Китай решительно это осуждает», — сказал Лю Пэнъюй.

Ранее Рубио в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявлял, что Китай, по его утверждению, приобретал венесуэльскую нефть с «огромной скидкой». Он также высказывал мнение, что КНР сможет закупать нефть у Венесуэлы, однако, должна будет делать это по обычной рыночной цене, как и другие страны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше