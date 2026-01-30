Гайдукевич: Литва темой метеозондов хочет помешать контактам Беларуси

Внешнеполитическое ведомство Литвы 28 января выразило протест белорусской стороне, заявив о новых нарушениях литовского воздушного пространства метеозондами с контрабандой с территории Беларуси.
В Вильнюсе подчеркнули, если такие случаи повторятся, Литва оставляет за собой право ввести ограничения на границе или применить другие меры.
Гайдукевич в свою очередь напомнил, что в «Совет мира» Литву не включили и даже не пригласили вступить в эту международную инициативу.
«О чем с ней разговаривать, от нее ничего не зависит. А (президента Беларуси Александра — Sputnik) Лукашенко пригласили, Беларусь пригласили. Эти провокации (заявления Литвы, что ее воздушное пространство нарушили метеозонды из Беларуси — Sputnik) связаны с двумя причинами: активизация контактов США с Беларусью и Россией и мирный процесс (по Украине — Sputnik)», — сказал РИА Новости депутат.
Гайдукевич также считает, что активизация белорусско-американских контактов, повышение международной активности Минска раздражает не Литву и другие страны ЕС, но и Владимира Зеленского, который в последнее время постоянно упоминает Беларусь в критическом ключе.
«Его (Зеленского — Sputnik) раздражает, что идет диалог США и Беларуси. Европу раздражает, что (президент США Дональд — Sputnik) Трамп разговаривает с (президентом России Владимиром — Sputnik) Путиным, с Лукашенко, а с Европой не разговаривает», — добавил политик.
Вместе с тем, по его словам, страны Европы мечтают сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта. С этим связаны и провокации, чтобы продемонстрировать Трампу, с кем он пытается подписать мирный договор.
«Сегодня европейцы задают вопрос: “Почему Европа продолжает финансировать Украину, зная, что она не победит?” Политики же придумали ответ. Они говорят: “Мы знаем, что Украина не победит, но это дает нам время подготовиться к войне с Россией и Беларусью”. То есть они лгут (об агрессивных планах РФ и Беларуси — Sputnik), и таким образом оправдывают свою политику», — подчеркнул зампредседателя комиссии.
Политик также отметил, что такая политика проводится для того, чтобы выбить себе деньги из Брюсселя и Штатов на защиту «от мифической угрозы нападения».
Гайдукевич подчеркнул, что у литовских политиков такая геополитическая роль — нагнетать обстановку и создавать провокации на границе с Беларусью. При этом он считает абсурдными заявления о планах «захватить Литву». Депутат подчеркнул, что Литва не нужна ни Беларуси, ни России.
«В Европе нечего забирать… Там нет нефти, газа. Там ничего нет. Все это ложь и провокация. Мы на эти провокации не поддаемся, понимая, что идет процесс мирного урегулирования с участием США и России по Украине. Европа в нем не участвует, они пытаются сорвать этот мирный процесс, в том числе как-то спровоцировав нашу страну», — завил он.
Он также добавил, что в Литве сигареты стоят дорого, так что «все литовцы мечтают о белорусских сигаретах» и организаторы контрабанды находятся в самой Литве. Белорусская сторона, по его словам, готова совместно бороться совместно с контрабандой, но для этого нужно вести диалог, переговоры, а не вводить санкции и закрывать границу.
Вместе с тем, Гайдукевич считает, что решение Вильнюса закрыть границу с Беларусью может стать ударом только по литовскому бизнесу.