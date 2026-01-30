Ричмонд
МИД Кубы осудил новые меры США по блокаде поставок топлива на остров

Куба решительно осуждает новые меры Соединённых Штатов по блокаде поставок топлива на остров, заявил глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья.

Источник: AP 2024

«Мы самым решительным образом осуждаем последнюю эскалацию со стороны США против Кубы», — написал он в соцсети X.

Министр также заявил, что Вашингтон прибегает к шантажу и принуждению, пытаясь заставить другие государства присоединиться к политике блокады Кубы. По его словам, это является нарушением всех принципов свободной торговли.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу.

Он также выразил мнение, что режим на Кубе находится на грани падения.

Издание The Wall Street Journal писало, что администрация Трампа ищет в правительстве Кубы людей для смещения властей в Гаване.

