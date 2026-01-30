Вьетнам и ЕС договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Кыонг заявил о решимости тесно взаимодействовать для поддержания и укрепления свободной торговли, содействия доступу к рынкам и их расширению. Страна намерена выполнять Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) и содействовать скорейшему завершению ратификации Соглашения о защите торговли между сторонами (EVIPA).
«Вьетнам предлагает ЕС активизировать сотрудничество с Вьетнамом в сфере морской экономики, поддерживать Вьетнам в устойчивом развитии рыболовства, отменить в скорейшем времени “желтую карточку” в отношении вьетнамских морепродуктов. Вьетнам также приветствует вложение предприятиями ЕС капиталов в новые и важные области, представляющие взаимный интерес», — цитирует его радиоканал. Президент пояснил, что это прежде всего «цифровая трансформация» и «энергетический переход».
Глава Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что Вьетнам стал первой страной Юго-Восточной Азии, с которой ЕС установил всеобъемлющее стратегическое партнерство. По его словам, это наглядно демонстрирует роль Вьетнама в политике ЕС, а также огромный потенциал сотрудничества сторон в различных областях, включая торговлю, энергетику, морскую отрасль, сферу обороны и безопасности.
Дипломатические отношения между Вьетнамом и Евросоюзом были установлены 28 ноября 1990 года.