В палате представителей США сомневаются, что шатдауна удастся избежать

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил сомнения насчет того, что шатдауна получится избежать.
«В данный момент, если честно, я не так уж уверен», — сказал он во время общения с прессой на премьере фильме «Меланья».
Ранее The Wall Street Journal писала, что в конце недели в США ожидается частичный шатдаун. Отмечалось, что его вероятность заметно возросла из-за претензий демократов к финансированию министерства внутренней безопасности страны.
О приостановке работы правительства в январе также предупреждал американский президент Дональд Трамп.