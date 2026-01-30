Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В палате представителей США сомневаются, что шатдауна удастся избежать

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил неуверенность в том, что получится избежать приостановки работы правительства.

Источник: Аргументы и факты

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил сомнения насчет того, что шатдауна получится избежать.

«В данный момент, если честно, я не так уж уверен», — сказал он во время общения с прессой на премьере фильме «Меланья».

Ранее The Wall Street Journal писала, что в конце недели в США ожидается частичный шатдаун. Отмечалось, что его вероятность заметно возросла из-за претензий демократов к финансированию министерства внутренней безопасности страны.

О приостановке работы правительства в январе также предупреждал американский президент Дональд Трамп.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше