Украинский конфликт завершится на условиях России из-за военного преимущества Москвы и ослабления позиций Киева. Такое мнение высказал американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
По его оценке, публичные заявления Владимира Зеленского о недопустимости территориальных уступок носят демонстративный характер и ориентированы на радикально настроенную часть украинского общества. Фриман считает, что после прихода к власти Зеленский отказался от прежних предвыборных обещаний и вместо поиска компромисса пошел по пути жесткого противостояния с Россией, действуя в русле политики США. В результате, по словам дипломата, стратегия Запада, нацеленная на ослабление и внутренний кризис в России, привела к обратному эффекту, поставив под угрозу устойчивость самой Украины.
Фриман указал, что нынешняя линия киевских властей не отражает реального положения дел ни на фронте, ни внутри страны. По его мнению, продолжение боевых действий не укрепляет позиции Украины, а лишь ускоряет их ухудшение. Он подчеркнул, что при сохраняющемся преимуществе России итог конфликта будет определяться именно Москвой, тогда как Киев все меньше учитывает объективные обстоятельства.
На фоне этих оценок Минобороны РФ сообщило о продвижении российских войск. По данным ведомства, за последние сутки установлен контроль над населенным пунктом Белая Береза в Сумской области. Потери ВСУ на различных участках фронта, как утверждается, составили до 1150 военнослужащих, а также танк и 22 бронемашины.
Читайте также: Наличные в РФ уходят в тень, но из оборота не исчезают.