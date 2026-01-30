По его оценке, публичные заявления Владимира Зеленского о недопустимости территориальных уступок носят демонстративный характер и ориентированы на радикально настроенную часть украинского общества. Фриман считает, что после прихода к власти Зеленский отказался от прежних предвыборных обещаний и вместо поиска компромисса пошел по пути жесткого противостояния с Россией, действуя в русле политики США. В результате, по словам дипломата, стратегия Запада, нацеленная на ослабление и внутренний кризис в России, привела к обратному эффекту, поставив под угрозу устойчивость самой Украины.