Появились сообщения о прорыве войсками РФ обороны ВСУ под Белицким

По информации источников, российские штурмовики смогли продвинуться на несколько километров к югу от Белицкого.

Российским подразделениям удалось прорвать оборону ВСУ в районе города Белицкое под Добропольем, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, российские штурмовики продвинулись на несколько километров к югу от Белицкого.

Сообщается о ведении подразделениями РФ ожесточенных боев в окрестностях поселка Новый Донбасс.

Напомним, в начале января глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боев за город. Позднее стало известно о заходе штурмовых подразделений РФ на окраины Белицкого. с юга. Появилась информация о переходе под контроль российских военных шахты «Запорожская» в окрестностях города.

В ВСУ заявили об ухудшении положения украинских боевиков в Белицком из-за ударов российской авиации. Были опубликованы кадры уничтожения бомбами пункта временной дислокации боевиков 158-й мехбригады ВСУ в районе города. Также сообщалось о поражении ракетами позиций украинских боевиков в окрестностях Белицкого.

Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
