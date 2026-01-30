Появились сообщения о прорыве войсками РФ обороны ВСУ под Белицким

Российским подразделениям удалось прорвать оборону ВСУ в районе города Белицкое под Добропольем, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, российские штурмовики продвинулись на несколько километров к югу от Белицкого.
Сообщается о ведении подразделениями РФ ожесточенных боев в окрестностях поселка Новый Донбасс.
Напомним, в начале января глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боев за город. Позднее стало известно о заходе штурмовых подразделений РФ на окраины Белицкого. с юга. Появилась информация о переходе под контроль российских военных шахты «Запорожская» в окрестностях города.
В ВСУ заявили об ухудшении положения украинских боевиков в Белицком из-за ударов российской авиации. Были опубликованы кадры уничтожения бомбами пункта временной дислокации боевиков 158-й мехбригады ВСУ в районе города. Также сообщалось о поражении ракетами позиций украинских боевиков в окрестностях Белицкого.