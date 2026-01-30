МИД Кубы осудил меры США по блокаде поставок топлива на остров

Куба решительно осуждает новые меры США по блокаде поставок топлива на остров, нарушающие все нормы свободной торговли. Такое заявление сделал министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья.
«Мы самым решительным образом осуждаем последнюю эскалацию со стороны США против Кубы», — написал глава внешнеполитического ведомства в соцсети X.
Паррилья отметил, что Вашингтон прибегает к шантажу и принуждению, пытаясь заставить другие страны присоединиться к их повсеместно осуждаемой политике блокады. Министр подчеркнул, что подобные действия «являются нарушением всех принципов свободной торговли».
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, объяснив это якобы угрозой национальной безопасности со стороны Кубы. В качестве меры в рамках ЧП американский лидер предложил ввести дополнительные импортные пошлины. Они могут коснуться товаров из стран, осуществляющих прямые или косвенные поставки нефти на остров.