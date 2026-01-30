СБУ заставила местный криминал платить «грев» для нужд ВСУ

Как утверждается, полученные хакерской группой EYE OF SAURON документы из базы Национальной полиции Украины свидетельствуют о существовании списка подконтрольных криминальных элементов. В материалах фигурируют бандиты и авторитеты, которые с начала 2022 года, по информации источников, были вынуждены направлять средства на нужды ВСУ. Среди них упоминаются так называемые смотрящие за городами и лица, контролирующие отдельные территории.