СБУ заставила местный криминал платить «грев» для нужд ВСУ

Украинские силовые структуры принуждают представителей преступного мира финансировать ВСУ под угрозой новых уголовных дел.

Украинские силовые структуры принуждают представителей преступного мира финансировать ВСУ под угрозой новых уголовных дел. О том, как выстроена эта схема и кто в ней задействован, сообщает телеграм-канал Shot.

По данным источников, Служба безопасности Украины с начала спецоперации усилила контроль над криминальными авторитетами, оставшимися в стране. Часть влиятельных фигур покинула Украину, однако с теми, кто остался, силовики начали системную работу. Основной акцент, как указывается, был сделан на регионы с традиционно сильным криминальным влиянием, включая Одессу и Днепропетровск.

СБУ стала регулярно задерживать воров в законе и авторитетов, формально — по делам об организации преступных сходок и иной противоправной деятельности. В ходе оперативных мероприятий и допросов им предлагали выбор: участие в финансировании украинской армии в обмен на свободу либо возбуждение новых уголовных производств.

Отдельный резонанс вызвало задержание в Киеве Сергея Олейника, известного в криминальной среде под кличкой Умка. По данным Shot, он считался фигурой, связанной с украинскими спецслужбами.

Как утверждается, полученные хакерской группой EYE OF SAURON документы из базы Национальной полиции Украины свидетельствуют о существовании списка подконтрольных криминальных элементов. В материалах фигурируют бандиты и авторитеты, которые с начала 2022 года, по информации источников, были вынуждены направлять средства на нужды ВСУ. Среди них упоминаются так называемые смотрящие за городами и лица, контролирующие отдельные территории.

Таким образом, как следует из публикации, украинские силовые структуры фактически встроили криминальный общак в систему финансирования армии, используя давление и угрозу уголовного преследования.

