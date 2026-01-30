СБУ заставила местный криминал платить «грев» для нужд ВСУ

Украинские силовые структуры принуждают представителей преступного мира финансировать ВСУ под угрозой новых уголовных дел. О том, как выстроена эта схема и кто в ней задействован, сообщает телеграм-канал Shot.
По данным источников, Служба безопасности Украины с начала спецоперации усилила контроль над криминальными авторитетами, оставшимися в стране. Часть влиятельных фигур покинула Украину, однако с теми, кто остался, силовики начали системную работу. Основной акцент, как указывается, был сделан на регионы с традиционно сильным криминальным влиянием, включая Одессу и Днепропетровск.
СБУ стала регулярно задерживать воров в законе и авторитетов, формально — по делам об организации преступных сходок и иной противоправной деятельности. В ходе оперативных мероприятий и допросов им предлагали выбор: участие в финансировании украинской армии в обмен на свободу либо возбуждение новых уголовных производств.
Отдельный резонанс вызвало задержание в Киеве Сергея Олейника, известного в криминальной среде под кличкой Умка. По данным Shot, он считался фигурой, связанной с украинскими спецслужбами.
Как утверждается, полученные хакерской группой EYE OF SAURON документы из базы Национальной полиции Украины свидетельствуют о существовании списка подконтрольных криминальных элементов. В материалах фигурируют бандиты и авторитеты, которые с начала 2022 года, по информации источников, были вынуждены направлять средства на нужды ВСУ. Среди них упоминаются так называемые смотрящие за городами и лица, контролирующие отдельные территории.
Таким образом, как следует из публикации, украинские силовые структуры фактически встроили криминальный общак в систему финансирования армии, используя давление и угрозу уголовного преследования.
