Любинский: в ФРГ проигнорировали предложение РФ возобновить поставки газа

Представитель МИД уточнил, что Россия никого не будет уговаривать в плане поставок газа.

Источник: Комсомольская правда

Россия заявляла о готовности возобновить поставки газа через одну из веток «Северного потока», но не получила ответа от немецкой стороны. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский в беседе с РИА Новости.

«Наши заявления о готовности возобновить поставки газа по уцелевшей ветке газопровода при условии наличия воли с германской стороны остались без реакции», — уточнил дипломат.

Любинский подчеркнул, что Москва не собирается никого уговаривать и не видит сейчас возможностей для конструктивного диалога в энергетической сфере. По словам Любинского, Германия уже сделала свой экономический выбор.

Ранее «Газром» сообщил о резком росте цен на газ в Германии. Стоимость газа с поставкой на следующие сутки достигла максимума с июня 2025 года. Цены выросли на 26% с начала года на фоне высокого потребления.

