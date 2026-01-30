Любинский: в ФРГ проигнорировали предложение РФ возобновить поставки газа

Россия заявляла о готовности возобновить поставки газа через одну из веток «Северного потока», но не получила ответа от немецкой стороны. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский в беседе с РИА Новости.
«Наши заявления о готовности возобновить поставки газа по уцелевшей ветке газопровода при условии наличия воли с германской стороны остались без реакции», — уточнил дипломат.
Любинский подчеркнул, что Москва не собирается никого уговаривать и не видит сейчас возможностей для конструктивного диалога в энергетической сфере. По словам Любинского, Германия уже сделала свой экономический выбор.
Ранее «Газром» сообщил о резком росте цен на газ в Германии. Стоимость газа с поставкой на следующие сутки достигла максимума с июня 2025 года. Цены выросли на 26% с начала года на фоне высокого потребления.