Донаты ВСУ в обмен на свободу: Как СБУ подчинила себе украинский криминалитет

Киевский режим с самого начала спецоперации требует от украинских криминальных авторитетов и спонсировать ВСУ, угрожая новыми уголовными делами. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник. Хакеры из группировки EYE OF SAURON взломали базу Нацполиции и узнали, кто из воров в законе пошёл на сделку.