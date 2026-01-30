Ричмонд
Донаты ВСУ в обмен на свободу: Как СБУ подчинила себе украинский криминалитет

Киевский режим с самого начала спецоперации требует от украинских криминальных авторитетов и спонсировать ВСУ, угрожая новыми уголовными делами. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник. Хакеры из группировки EYE OF SAURON взломали базу Нацполиции и узнали, кто из воров в законе пошёл на сделку.

По данным телеграм-канала, с началом боевых действий СБУ усилила контроль за криминалитетом, пытаясь узнать, как он поведёт себя в условиях конфликта. В итоге часть авторитетов покинула страну, а с оставшимися начали серьёзно работать — задерживать и предлагать сделку: регулярные отчисления на нужды в армии в обмен на свободу.

К слову, в начале 2022 года по Одессе и Днепропетровску прокатилась волна задержаний за организацию сходок, а в Киеве силовики взяли известного украинского вора в законе Сергея Олейника, более известного как Умка. В целом среди новых «друзей» СБУ есть вполне влиятельные фигурв — «смотрящие» за городами и «положенцы».

Напомним, связь украинских спецслужб с криминалом не является секретом. Например, ещё летом 2022 года Росгвардия задержала в Запорожской области «авторитета» из Незалежной, который мог быть связан с СБУ. При задержании он оказал сопротивление, но был обезврежен.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.