Над Россией сбили 18 беспилотников. Военная операция, день 1437-й

8:53 Пентагон сообщил о подписании контракта на сумму $235,5 млн на техническое обслуживание истребителей F-16, включая те, что были переданы Украине.
8:39 ? Жительница села Новый Ропск Климовского района Брянской области пострадала из-за беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
8:28 Для прорыва в переговорах по Украине нужна встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного западного дипломата.
8:17 Канцлер Германии Фридрих Мерц поприветствовал соглашение России и Украины, в рамках которого временно приостановятся удары по Киеву и другим украинским городам.
8:10 Президент США Дональд Трамп, комментируя свою оценку готовности России к урегулированию конфликта на Украине, выразил уверенность, что мир будет достигнут.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Сегодня 1437-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.