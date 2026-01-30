Над Россией сбили 18 беспилотников. Военная операция, день 1437-й

8:53 Пентагон сообщил о подписании контракта на сумму $235,5 млн на техническое обслуживание истребителей F-16, включая те, что были переданы Украине.

8:28 Для прорыва в переговорах по Украине нужна встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного западного дипломата.

8:17 Канцлер Германии Фридрих Мерц поприветствовал соглашение России и Украины, в рамках которого временно приостановятся удары по Киеву и другим украинским городам.

8:10 Президент США Дональд Трамп , комментируя свою оценку готовности России к урегулированию конфликта на Украине, выразил уверенность, что мир будет достигнут.

Семь дронов сбили над Брянской областью, пять — над Крымом, по два — над Ростовской областью и Черным морем, по одному — над Астраханской и Курской областями.