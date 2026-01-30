Ричмонд
Каллас планирует к концу карьеры стать «очень умной» благодаря чтению книг

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время общения с прессой неожиданно заговорила о своём чтении и выразила уверенность, что это сделает её умнее. Её речь выложило агентство Reuters на You-Tube канале.

«Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной», — заявила Каллас.

Поводом для комментария стала ситуация во время вопроса о Сирии, когда один из журналистов преподнёс Кае Каллас книгу, посвящённую истории этой страны. После этого политик решила рассказать о своём интересе к исторической литературе и самообразованию.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев раскритиковал заявления Каи Каллас в соцсети X, посоветовав ей воздержаться от алкоголя перед публикацией постов. Он отметил, что угрозы в адрес США и рассуждения о том, что страна может «стать беднее», не выглядят проявлением силы и не производят того эффекта, на который, по его мнению, рассчитывает глава евродипломатии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

