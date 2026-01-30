Каллас планирует к концу карьеры стать «очень умной» благодаря чтению книг

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев раскритиковал заявления Каи Каллас в соцсети X, посоветовав ей воздержаться от алкоголя перед публикацией постов. Он отметил, что угрозы в адрес США и рассуждения о том, что страна может «стать беднее», не выглядят проявлением силы и не производят того эффекта, на который, по его мнению, рассчитывает глава евродипломатии.