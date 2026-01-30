Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ташкент и Анкара укрепляют стратегическое партнерство: подписан пакет документов

Лидеры Узбекистана и Турции провели четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, по итогам которого подписали Совместное заявление, а также Решение о механизмах сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

В ходе заседания лидеры двух республик отметили динамичное развитие политического диалога, схожесть позиций по международным проблемам, последовательный рост объемов взаимной торговли, количества совместных предприятий и проектов.

«Поставлена задача по доведению товарооборота до 5 миллиардов долларов в ближайшие годы, в том числе за счет расширения перечня товаров в рамках Соглашения о преференциальной торговле. Определены новые приоритетные направления промышленной кооперации, которые будут осуществляться на основе отдельной программы», — говорится в сообщении.

Участники заседания отметили большой потенциал межрегионального сотрудничества. В этом году делегации всех областей Узбекистана посетят Турцию для формирования портфеля проектов с партнерскими регионами.

Кроме того, была подчеркнута востребованность внедрения передового турецкого опыта в сфере сельского хозяйства, садоводства здравоохранения, медицинского туризма.

«Особое внимание уделено развитию взаимодействия в области туризма, проведению театральных фестивалей и недель культуры, совместного производства исторических фильмов и реставрации объектов культурного наследия», — отметили в пресс-службе.

С целью углубления сотрудничества в образовательной сфере условлено провести весной этого года в городе Бухаре четвертый Форум ректоров.

Достигнута договоренность о продолжении взаимной поддержки в рамках Организации Объединенных Наций, Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества и других структур.

Правительствам поручено утвердить «дорожную карту» по реализации принятых решений.

По итогам четвертого заседания Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместное заявление, а также Решение о механизмах сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства.

Кроме того, подписан пакет двусторонних документов, охватывающих широкий спектр направлений многопланового партнерства. В том числе:

межправительственные соглашения о сотрудничестве в сферах здравоохранения, образования и военной медицины;

об экономическом и финансовом сотрудничестве;

о взаимодействии в сфере горнодобывающей промышленности;

о сотрудничестве по развитию международных транспортных коридоров;

о сотрудничестве в сфере специальных экономических зон;

о сотрудничестве и обмене информацией в области ядерной безопасности, физической защиты, гарантий и радиационной защиты;

о сотрудничестве в содействии миграции и возвращению граждан в свою страну;

о взаимодействии между Комитетом по делам религий Узбекистана и Управлением по делам религии Турции;

Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2026−2027 годы;

Протокол между Агентством по развитию легкой промышленности Узбекистана и Советом по высшему образованию Турции;

План культурного сотрудничества на 2026−2027 годы.

В завершение заседания Шавкат Мирзиёев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с визитом Узбекистан.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше