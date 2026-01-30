Ричмонд
Уиткофф со слезами на глазах рассказал о смерти сына из-за передозировки

Спецпосланник Трампа Уиткофф рассказал в Овальном кабинете со слезами на глазах о смерти сына Эндрю из-за передозировки опиоидами, после чего отметил вклад главы США в борьбу с распространением наркотиков.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф на презентации «Инициативы по восстановлению Америки» в Овальном зале рассказал о смерти своего сына Эндрю от передозировки опиоидами, видео опубликовано в канале Белого дома по оперативной связи в социальной сети X*.

Во время своей речи Уиткофф плакал. Он отметил, что в этот нелегкий период его поддержал Дональд Трамп.

«Он (Трамп, — прим. ред.) особенный человек. Он начал и возглавил борьбу с опиоидной и алкогольной зависимостью», — заявил спецпосланник.

В четверг, 29 января, Трамп подписал указ о создании «Инициативы Белого дома по восстановлению Америки» для координации национальных мер по борьбе с наркотической зависимостью «с целью спасения жизней, восстановления семей, укрепления сообществ и построения масштабного восстановления Америки».

«Каждый год мы теряем около 300 000 человек из-за злоупотребления наркотиками и алкоголем… к счастью, смертность от передозировки наркотиками за последний год снизилась на 21%», — заявил во время подписания Трамп.

Он также добавил, что США закрыли южную границу и изъяли более 47 млн таблеток фентанила, на данный момент количество наркотиков, поступающих в Штаты по морю, сократилось на 97%.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

