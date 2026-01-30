Протасевич рассказал о планах оппозиции захватить власть в 2030 году

«Европейскую риторику по Беларуси за последние месяцы будто подменили: вчера — давление, сегодня — дипломатия и компромиссы. Поворот объясняют прагматизмом, хотя слово это звучит слишком удобно», — сказал он в авторской программе «Без прикрытия» на телеканале СТВ.
Протасевич отметил, что документы и стратегии «правительств в изгнании», которые оказались в распоряжении его программы, дают на это объяснение: «Это не разрядка, а аккуратная перегруппировка сил».
По словам журналистам, в бумагах и внутренних отчетах горизонт планирования обозначен четко — 2030 год, когда в стране будут проведены следующие президентские выборы.
Он пояснил, что под маской диалога готовится стратегия вмешательства в процесс выборов. Вместе с тем, по словам Протасевича, публично все выглядит обнадеживающе: послы, диалог, компромиссы, но внутренние аналитические отчеты из главного офиса оппозиции и некоторые другие документы представляют несколько другую картину.
«Они предлагают новую цель: не штурм, а постепенное размывание суверенитета изнутри», — сообщил автор программы.
Подробности плана
План состоит из пяти пунктов и заключается в том, чтобы нанести основной удар по чиновникам.
Согласно первому пункту плана, планируется возвращение послов ЕС в Беларусь, восстановление коммуникации с официальным Минском. Как пояснил Протасевич, это необходимо, чтобы потом оказывать прямое давление на политикоформирующие круги.
Второй пункт плана предполагает беспрепятственное возвращение в страну так называемых «беглых».
«Третий пункт — вербовка. Во внутренних документах это называется не иначе, как установление коммуникации с белорусскими чиновниками для формирования в их среде проевропейского лобби», — сказа Протасевич.
Четвертый пункт заключается во взращивании поколения-2030, проведении целенаправленной работы негосударственных организаций с приоритетными группами населения, среди них учащиеся и студенты, чиновники, частный бизнес. Предполагается выстраивание с ними связей, которые могут быть активизированы к 2030 году.
Пятый пункт заключается в популяризации белорусского языка, культуры, национальной идентичности как альтернативы «русскому миру».
«Это не импровизация, а сценарий, расписанный по шагам к конкретной дате, — к президентским выборам 2030 года», — подчеркнул Протасевич.
По словам автора программы, теперь ставка делается на долгую вязкую игру, которая рассчитана на целый избирательный цикл.
«Такая тактика не менее опасна, чем прямые ультиматумы, просто выглядит приличнее», — подытожил Протасевич.