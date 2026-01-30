Mash: правительственный самолет Ирана приземлился в московском аэропорту Внуково

Иранский правительственный самолет якобы приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом в пятницу, 30 января, пишет Telegram-канал Mash.
«Правительственный самолет Ирана приземлился в московском Внуково на фоне слухов об ударах США по руководству страны», — сказано в публикации.
Официальная информация на данный момент, однако, не поступала.
Напомним, напряжение в отношениях США и Ирана вновь усилилось. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассматривает возможность военной операции против Ирана, называя ее превентивной. По его словам, Соединенные Штаты собираются наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке якобы для защиты от иранской угрозы.
Позже появилось сообщение, что президент США Дональд Трамп направил войска к Ирану. Однако американский лидер выразил надежду, что Вашингтон не будет применять военную силу против Тегерана.
Тем временем министр иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что конфликт Тегерана с США и Израилем вступает в третью фазу. По его словам, Исламская Республика не желает войны, но остается привержена укреплению обороны и готова «постоять за себя».