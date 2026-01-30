Главные новости к утру 30 января 2026 года

Разрешение США на операции с нефтью из Венесуэлы касается зарегистрированных в стране юрлиц, но не распространяется на сделки с участием лиц из КНР. Об этом говорится в соответствующем документе американского минфина. Лицензия на операции также не разрешает сделки с участием лиц из России, Ирана, КНДР, Кубы.