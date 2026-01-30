Главные новости к утру 30 января 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 30 января 2026.
В ООН сделали заявление о самоопределении Крыма и Донбасса
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. Он уточнил, что такой вывод сделан специалистами Управления по правовым вопросам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Гутерриша дикими.
Трамп ввел в США чрезвычайное положение из-за Кубы
Американский президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за «угрозы национальной безопасности», исходящей из Кубы. Указ опубликован на сайте Белого дома. В документе говорится о возможном введении дополнительной адвалорной пошлины на товары стран, которые поставляют Кубе нефть.
Хегсет считает, что у Ирана есть шанс на заключение соглашения с США
Иран имеет шансы на заключение соглашения с США, но для этого Исламская республика должна отказаться от стремления к ядерному потенциалу. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет на встрече членов администрации Дональда Трампа. Глава военного ведомства доложил также о готовности к исполнению приказов президента относительно Ирана.
Белый дом и демократы договорились о прекращении шатдауна
Дональд Трамп призвал законодателей поддержать соглашение, ранее заключенное между Белым домом и демократами в Сенате для предотвращения очередного шатдауна. Договоренность подразумевает, что финансирование правительства будет одобрено, за исключением Министерства внутренней безопасности и Иммиграционной и таможенной службы (ICE).
США не разрешили Китаю сделки с нефтью Венесуэлы
Разрешение США на операции с нефтью из Венесуэлы касается зарегистрированных в стране юрлиц, но не распространяется на сделки с участием лиц из КНР. Об этом говорится в соответствующем документе американского минфина. Лицензия на операции также не разрешает сделки с участием лиц из России, Ирана, КНДР, Кубы.