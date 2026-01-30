Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ущербный выбор»: РФ не будет уговаривать Германию вернуться к «Северному потоку»

Германия не ответила на предложение России о возобновлении поставок газа по уцелевшей ветке «Северного потока». Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский. По словам дипломата, Москва не собирается никого уговаривать, и Берлин сам выбрал этот путь.

Источник: Life.ru

«Перспектив для возвращения к здравому энергодиалогу с Берлином не видим, свой ущербный для национальной экономики выбор там сделали», — заключил собеседник РИА «Новости».

Ранее федеральный верховный суд Германии постановил оставить под стражей гражданина Украины Сергея К., которого подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков». Оснований для его освобождения нет. Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина Незалежной в антиконституционном саботаже, организации взрыва и разрушении инфраструктуры газопроводов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше