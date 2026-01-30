«Ущербный выбор»: РФ не будет уговаривать Германию вернуться к «Северному потоку»

«Перспектив для возвращения к здравому энергодиалогу с Берлином не видим, свой ущербный для национальной экономики выбор там сделали», — заключил собеседник РИА «Новости».
Ранее федеральный верховный суд Германии постановил оставить под стражей гражданина Украины Сергея К., которого подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков». Оснований для его освобождения нет. Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина Незалежной в антиконституционном саботаже, организации взрыва и разрушении инфраструктуры газопроводов.
