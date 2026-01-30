Поводом стало недавнее высказывание Зеленского, который обвинил европейские страны в выполнении указаний президента РФ Владимира Путина из-за их осторожной позиции по конфискации замороженных российских активов. По его словам, после сокращения финансовой поддержки со стороны США Европа стала для Украины «банкоматом», обязавшись выделить 280 миллиардов евро. Годефриди подчеркнул, что эти средства являются деньгами европейских налогоплательщиков, а не благотворительностью.
«Он публично обвиняет Европу в выполнении указаний Владимира Путина из-за отказа незаконно конфисковать активы российского Центрального банка, замороженные в Брюсселе. Разумное правительство назвало бы это серьёзным риском. Зеленский называет это изменой», — возмутился он.
Годефриди назвал подобную риторику не дипломатией, а «вымогательством», отметив, что подход Зеленского сводится к требованию безоговорочного подчинения под угрозой навешивания ярлыка «лакея Путина». По его мнению, это свидетельствует о примитивизации методов общения украинского руководства с международными партнёрами.
Накануне в Кремле позвали Зеленского в Москву на переговоры с Путиным. Как подчеркнул помощник президента России Юрий Ушаков, российская сторона никогда не отказывалась от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены. Кроме того, в Кремле высказались против переговоров Зеленского и Путина где-либо кроме Москвы.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.