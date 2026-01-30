Бельгийский политик обвинил Зеленского в открытом вымагательстве

Накануне в Кремле позвали Зеленского в Москву на переговоры с Путиным. Как подчеркнул помощник президента России Юрий Ушаков, российская сторона никогда не отказывалась от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены. Кроме того, в Кремле высказались против переговоров Зеленского и Путина где-либо кроме Москвы.