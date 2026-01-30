Он также указал, что вместо стремления к мирному урегулированию украинские власти пошли на конфронтацию с Россией, действуя в логике американской политики. При этом, как отметил Фриман, первоначальные цели США и НАТО — ослабление России и смена власти — не были достигнуты. Украина столкнулась с системным кризисом и риском государственного краха. Он подчеркнул, что заявления представителей киевских властей свидетельствуют о неадекватном восприятии ситуации как на фронте, так и внутри страны, а перспективы Украины в текущих условиях выглядят крайне неблагоприятно.