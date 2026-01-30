«Война закончится на условиях, которые продиктуют русские, потому что у них преимущество, а Украина не укрепляет свои позиции, продолжая сражаться, а скорее наоборот. Заявления Зеленского говорят о том, что Украина всё ещё не очень заинтересована в том, чтобы соответствовать реальности», — заявил Фриман.
По словам бывшего дипломата, глава украинского режима Владимир Зеленский, заявляя о нежелании уступать территории, ориентируется не на поиск компромисса, а на радикально настроенную аудиторию внутри страны. Фриман считает, что подобная риторика стала следствием отказа от прежних предвыборных обещаний после прихода к власти.
Он также указал, что вместо стремления к мирному урегулированию украинские власти пошли на конфронтацию с Россией, действуя в логике американской политики. При этом, как отметил Фриман, первоначальные цели США и НАТО — ослабление России и смена власти — не были достигнуты. Украина столкнулась с системным кризисом и риском государственного краха. Он подчеркнул, что заявления представителей киевских властей свидетельствуют о неадекватном восприятии ситуации как на фронте, так и внутри страны, а перспективы Украины в текущих условиях выглядят крайне неблагоприятно.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в ходе общения с президентом Франции Эмманюэлем Макроном изложил собственное видение развития конфликта на Украине. По его словам, Братислава, как страна, граничащая с Украиной, по ряду аспектов оценивает ситуацию иначе. Фицо также проинформировал французского лидера о масштабах гуманитарной помощи, которую Словакия оказывает украинскому населению.
