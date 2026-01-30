«Ядерный нюхач» США приземлился в Британии на фоне резких слов Трампа об Иране

Самолёт ВВС США WC-135R Constant Phoenix приземлился на авиабазе Королевских ВВС Милденхолл, расположенной в графстве Саффолк. Воздушное судно используется для мониторинга возможных ядерных испытаний, а также для фиксации утечек радиации в атмосфере. Отмечается, что переброска специализированного самолёта произошла на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа, касающихся Ирана.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает сценарий точечных ударов по руководству и силовым структурам Ирана. Подобные действия, по замыслу Белого дома, могли бы спровоцировать массовые протесты и захват правительственных зданий. Отмечалось, что Трамп не исключает ни одного варианта давления на Тегеран и рассчитывает на жёсткую акцию, которая заставит иранские власти пойти на условия Вашингтона.
