«Ядерный нюхач» США приземлился в Британии на фоне резких слов Трампа об Иране

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает сценарий точечных ударов по руководству и силовым структурам Ирана. Подобные действия, по замыслу Белого дома, могли бы спровоцировать массовые протесты и захват правительственных зданий. Отмечалось, что Трамп не исключает ни одного варианта давления на Тегеран и рассчитывает на жёсткую акцию, которая заставит иранские власти пойти на условия Вашингтона.