«Ядерный нюхач» США приземлился в Британии на фоне резких слов Трампа об Иране

В Великобританию прибыл американский самолёт, предназначенный для выявления радиоактивных частиц в атмосфере. Судно так же широко известно как «ядерный нюхач». Его появление совпало с обострённой риторикой Вашингтона в адрес Ирана. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Источник: Life.ru

Самолёт ВВС США WC-135R Constant Phoenix приземлился на авиабазе Королевских ВВС Милденхолл, расположенной в графстве Саффолк. Воздушное судно используется для мониторинга возможных ядерных испытаний, а также для фиксации утечек радиации в атмосфере. Отмечается, что переброска специализированного самолёта произошла на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа, касающихся Ирана.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает сценарий точечных ударов по руководству и силовым структурам Ирана. Подобные действия, по замыслу Белого дома, могли бы спровоцировать массовые протесты и захват правительственных зданий. Отмечалось, что Трамп не исключает ни одного варианта давления на Тегеран и рассчитывает на жёсткую акцию, которая заставит иранские власти пойти на условия Вашингтона.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

