Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп высказался о визите Стармера к Си Цзиньпину

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сближение Великобритании и Китая после визита Кира Стармера к Си Цзиньпину.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой на премьере документального фильма о его супруге Мелании в Трамп-Кеннеди-центре высказался о визите премьер-министра Великобритании Кира Стармера к главе Китая Си Цзиньпину.

Один из репортеров спросил главу США: «Что вы думаете о начале деловых отношений Великобритании с Китаем?».

«Ну, для них это очень опасно, и я думаю, что для Канады еще опаснее вступать в бизнес с Китаем», — ответил Трамп.

Напомним, Стармер находится с государственным визитом в Пекине, председатель КНР подарил ему медную статую лошади. В свою очередь, британский премьер вручил Си Цзиньпину футбольный мяч с матча Английской премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В Британии Стармера раскритиковали после поездки в Китай, в том числе депутаты Лейбористской партии, которую он возглавляет.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай никогда не будет угрозой для других стран.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше