Трамп высказался о визите Стармера к Си Цзиньпину

Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой на премьере документального фильма о его супруге Мелании в Трамп-Кеннеди-центре высказался о визите премьер-министра Великобритании Кира Стармера к главе Китая Си Цзиньпину.
Один из репортеров спросил главу США: «Что вы думаете о начале деловых отношений Великобритании с Китаем?».
«Ну, для них это очень опасно, и я думаю, что для Канады еще опаснее вступать в бизнес с Китаем», — ответил Трамп.
Напомним, Стармер находится с государственным визитом в Пекине, председатель КНР подарил ему медную статую лошади. В свою очередь, британский премьер вручил Си Цзиньпину футбольный мяч с матча Английской премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
В Британии Стармера раскритиковали после поездки в Китай, в том числе депутаты Лейбористской партии, которую он возглавляет.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай никогда не будет угрозой для других стран.