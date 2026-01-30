Боец ВС РФ организовал мастерскую на фронте и шьёт экипировку для сослуживцев

Всё началось с того, что он сшил простой чехол для гранатомёта. Руководство, заметив его способности, попросило изготовить пончо. Позже для Соболя организовали небольшую швейную мастерскую прямо в зоне специальной военной операции.
Сейчас он производит уникальные образцы экипировки, включая комплекты для летней и зимней маскировки, облегчённую летнюю форму и даже специальное пончо. Оно предназначено для защиты от дронов противника и снижения теплового излучения бойца. Всё это он тестирует непосредственно на позициях.
Основной задачей Соболя всё равно остаётся прикрытие штурмовых групп от средств воздушного нападения ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские военные из группировки «Север» теперь используют колючую проволоку «Егоза» для борьбы с украинскими дронами, оснащёнными проводным управлением. Эта система позволяет создавать труднопреодолимые препятствия и служит дополнительной защитой от оптоволоконных БПЛА.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.