Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец ВС РФ организовал мастерскую на фронте и шьёт экипировку для сослуживцев

В российской группировке войск «Север» служит по-настоящему уникальный специалист. Военнослужащий 11-го танкового полка с позывным Соболь рассказал в беседе с РИА «Новости», как его хобби — шитьё — превратилось в важную задачу по созданию специальной экипировки для сослуживцев.

Всё началось с того, что он сшил простой чехол для гранатомёта. Руководство, заметив его способности, попросило изготовить пончо. Позже для Соболя организовали небольшую швейную мастерскую прямо в зоне специальной военной операции.

Сейчас он производит уникальные образцы экипировки, включая комплекты для летней и зимней маскировки, облегчённую летнюю форму и даже специальное пончо. Оно предназначено для защиты от дронов противника и снижения теплового излучения бойца. Всё это он тестирует непосредственно на позициях.

Основной задачей Соболя всё равно остаётся прикрытие штурмовых групп от средств воздушного нападения ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные из группировки «Север» теперь используют колючую проволоку «Егоза» для борьбы с украинскими дронами, оснащёнными проводным управлением. Эта система позволяет создавать труднопреодолимые препятствия и служит дополнительной защитой от оптоволоконных БПЛА.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше