Каллас похвасталась, что читает книги и «станет очень умной»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас похвасталась, что читает книги, и выразила надежду, что «станет очень умной».
Тем, что она увлеклась чтением, политик поделилась на пресс-конференции. Видео с ее выступлением агентство Reuters опубликовало на YouTube-канале. «Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный», — сказала Каллас, отметив, что не расскажет, что именно читает, но уточнила, что это касается истории разных регионов.
«Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной», — добавила она.
Отмечается, что речь Каллас прозвучала, когда журналист, задавая вопрос о Сирии, подарил политику книгу об истории этой страны.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал Каллас не употреблять алкогольные напитки перед написанием постов в соцсетях.
Профайлер Руслан Панкратов указывал на дефицит социального интеллекта у Каллас.