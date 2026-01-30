Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас похвасталась, что читает книги и «станет очень умной»

Кая Каллас поделилась, что увлеклась чтением книг, и выразила надежду, что «станет очень умной».

Источник: Аргументы и факты

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас похвасталась, что читает книги, и выразила надежду, что «станет очень умной».

Тем, что она увлеклась чтением, политик поделилась на пресс-конференции. Видео с ее выступлением агентство Reuters опубликовало на YouTube-канале. «Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный», — сказала Каллас, отметив, что не расскажет, что именно читает, но уточнила, что это касается истории разных регионов.

«Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной», — добавила она.

Отмечается, что речь Каллас прозвучала, когда журналист, задавая вопрос о Сирии, подарил политику книгу об истории этой страны.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал Каллас не употреблять алкогольные напитки перед написанием постов в соцсетях.

Профайлер Руслан Панкратов указывал на дефицит социального интеллекта у Каллас.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше