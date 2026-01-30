Ричмонд
Подоляка: бойцы РФ закрепляются на окраинах Новодмитровки у Константиновки

Военный блогер сообщил, что в случае закрепления российских войск в Новодмитровке гарнизон ВСУ в Константиновке окажется в оперативном окружении.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в районе Константиновки российские подразделения закрепляются на окраинах поселка Новодмитровка, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в пятницу в его Telegram-канале.

«Раньше у нас передовые отряды доходили до окраин Новодмитровки, не могли нормально закрепиться. Теперь все больше и больше идет закрепление», — сказал он.

Блогер отметил, что в случае закрепления российских войск в Новодмитровке гарнизон ВСУ в Константиновке окажется в оперативном окружении.

Подоляка сообщил также о продвижении подразделений РФ к рубежу обороны Новониколаевка — Новогригорьевка — Райское, выход на который позволит российским военным усилить охват группировки противника в Константиновке.

Блогер обратил внимание на истощение резервов ВСУ в городе. По словам Подоляки, речь идет не только о возможностях противника контратаковать, но и обороняться.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения трехтонной бомбой крупного пункта временной дислокации боевиков 24-й мехбригады ВСУ на территории Константиновки.