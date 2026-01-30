Ричмонд
«Горынычи» сорвали засаду в Димитрове и уничтожили украинских диверсантов

Сотрудники подразделения ФСБ из Донецка уничтожили группу украинских диверсантов на окраине города Димитров в ДНР. По информации пресс-службы ведомства, силы ВСУ пытались устроить засаду на российских военных.

Источник: Life.ru

В сообщении регионального управления ФСБ России уточнили, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» вело преследование диверсионных групп противника у Димитрова, в результате чего была выявлена и нейтрализована диверсионно-разведывательная группа, которая готовила минную засаду вдоль маршрута передвижения российской военной техники.

Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам в районе Димитрова (Мирнограда) в ДНР. Инцидент произошёл во время зачистки дачного кооператива. Также поступали сведения о сдаче в плен солдат ВСУ в Харьковской области. Военные объяснили своё решение отсутствием ротации, отказом командования эвакуировать раненых, а также общим истощением.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.