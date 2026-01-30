Москва предупредила посольства Прибалтики о принятых в их отношении решениях

Российская сторона в ближайшие дни официально уведомит дипломатические миссии стран Прибалтики о принятых в их отношении решениях. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.
По его словам, меры будут сформированы с учетом отсутствия, как было отмечено, адекватной реакции со стороны Латвии, Литвы и Эстонии. Речь идет о действиях этих государств, затрагивающих условия работы российских дипломатических представительств.
Ранее Любинский заявлял, что Москва оставляет за собой право на конкретные ответные шаги в связи с введением прибалтийскими странами регламентирования деятельности своих посольств. В МИД РФ подчеркивали, что подобные решения не могут оставаться без реакции.
Одновременно во внешнеполитическом ведомстве опровергли сообщения о ликвидации должности постоянного представителя Евросоюза в Москве. Как передает ТАСС, директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Россия не рассматривает нестандартные форматы дипломатического присутствия ЕС и не намерена самостоятельно инициировать закрытие европейских представительств.
По его словам, дальнейшие параметры взаимодействия с Евросоюзом будут выстраиваться исходя из национальных интересов России и складывающейся политической обстановки.
