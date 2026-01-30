Запад сближается с Пекином и Нью-Дели для противовеса США

Западные аналитики отмечают, что сами Индия и Китай действуют осторожно. По оценке журнала The Economist, Нью-Дели и Пекин используют обострение противоречий между США и Европой для укрепления собственных позиций, при этом не отказываясь от стратегического партнерства с Россией. Такой баланс позволяет им извлекать тактические выгоды, не вступая в прямую конфронтацию ни с одной из сторон.