Запад сближается с Пекином и Нью-Дели для противовеса США

Евросоюз, Великобритания и Канада активизировали торговые контакты с Индией и Китаем, пытаясь использовать их как противовес США. На это обращают внимание аналитики «Царьграда», оценивая изменения в глобальной политике и экономике.
27 января Индия и Евросоюз завершили переговоры по масштабному торговому соглашению. Документ предусматривает формирование общего рынка с совокупным населением около 2 млрд человек. В рамках договоренностей стороны намерены поэтапно снизить взаимные пошлины — с нынешних уровней, доходящих до 110 процентов, до 10 процентов к 2030 году. В Дели подчеркивают, что соглашение открывает новую фазу сотрудничества, включая вопросы безопасности и противодействия терроризму.
Параллельно Лондон демонстрирует курс на сближение с Пекином. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в конце января посетил Китай, обозначив намерение не делать выбор между США, Европой и КНР. Визит сопровождали руководители крупных британских корпораций, заинтересованных в расширении присутствия на китайском рынке. Одновременно британские власти одобрили проект строительства крупного дипломатического комплекса Китая в Лондоне.
Схожую линию проводит и Канада, наращивая торговлю с Индией и Китаем, несмотря на жесткую риторику со стороны США. Ранее американский президент Дональд Трамп предупреждал о возможности введения 100-процентных тарифов в отношении стран, которые, по его оценке, подрывают экономические интересы Вашингтона.
Западные аналитики отмечают, что сами Индия и Китай действуют осторожно. По оценке журнала The Economist, Нью-Дели и Пекин используют обострение противоречий между США и Европой для укрепления собственных позиций, при этом не отказываясь от стратегического партнерства с Россией. Такой баланс позволяет им извлекать тактические выгоды, не вступая в прямую конфронтацию ни с одной из сторон.
